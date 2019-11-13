Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

В 1905 году бельгийский писатель Морис Метерлинк написал пьесу "Синяя птица". Двое детей (главные герои сказки) отправляются на поиски птицы редкой породы и окраса – только она может спасти больную внучку феи Берилюны. Напутствуя их, фея произносит странные слова: "Нужно быть смелым, чтобы видеть скрытое". И только со временем дети понимают их истинное значение: достичь чего-то можно только преодолевая препятствия, делая усилие над собой. А также благодаря неустанному поиску, вере и надежде.

Спустя 100 лет в России появилась своя "Синяя птица". Так называется уникальный, созданный специально для зрителей телеканала "Россия 1", Всероссийский конкурс юных талантов. Конкурс, который последние несколько лет пользуется неизменной популярностью.

Название "Синяя птица" программе подходит идеально: здесь становится ясно, что только благодаря упорному труду, преодолевая внутренние барьеры и внешние препятствия, можно получить шанс выйти на сцену. И выступить так, чтобы вся страна переживала за всех конкурсантов вместе и каждого по отдельности.

"Здесь собрались удивительные дети. У нас были опасения, как мы будем каждый год находить участников. Но подросли дети, которым было по 2 года, когда мы запускали "Синюю птицу". А кто-то из них вообще только родился. И это большое счастье, что потенциал талантов в России постоянно пополняется. Все новые родители отдают своих детей в музыкальные школы, в спорт. Дети смотрят наши программы, видят сверстников на сцене. Это их вдохновляет, и в результате они оказываются на "Синей птице", – поделилась ведущая проекта Дарья Златопольская.

Дарья права: дети на конкурс съехались потрясающие. Вот на круглую сцену выходит двенадцатилетняя скрипачка Софья Колтакова. Прилетев из Барнаула, она сразу отправилась на съемочную площадку. Софья слушает оперу, смотрит балет, читает стихи. Но больше всего девочка любит скрипку: она готова играть часами. Сейчас Софья получает возможность приблизиться к исполнению своей мечты: выступать на лучших площадках мира. На данном этапе ей предстоит играть с оркестром ...

Откуда известна ее история? В этом году "Синяя птица" предложила автору "Историй в деталях" Сергею Майорову рассказать историю каждого участника. Пока готовится очередной конкурсант, Дарья Златопольская объясняет: "Нам хотелось понять, как дети из маленьких городков находят вдохновение заниматься творчеством, как они достигают такого уровня, что в результате оказываются на этой сцене". Надо сказать, Сергей Майоров подошел к решению этой задачи с огромным уважением, вниманием и даже с нежностью.

Владимир Иванов из Красногорска играет на терменвоксе. На инструменте, о существовании которого мало кто подозревает. В музыкальной школе молодой человек занимается по классу гитары, а на терменвоксе его учит играть Петр Термен – правнук изобретателя терменвокса Льва Сергеевича Термена.

Трио скейтбордистов – братья Сергей и Александр Гусевы и Максим Абрамов – представляет одновременно Москву и Санкт-Петербург. Три года Сергей занимается скейтбордом. Он освоил множество трюков и верит, что попадет на Олимпийские игры. Саша не отстает от старшего брата. А Максим Абрамов, помимо скейтборда, увлекается футболом и плаванием. Когда мальчик об этом рассказывает, забываешь, что у Максима нет обеих ног, ведь это нисколько не мешает ему участвовать в конкурсе, не уступая друзьям. А в перерыве — общаться со сверстниками, которые тоже приехали показать свои возможности.

Герман Федченко из Коломны подготовил вокальный номер. Он не только занимается вокалом, но и играет в хоккей, интересуется автомобилями, слушает рок. Герман любит петь и шутить, поэтому исполнять он готов не только классические партии, что юноша демонстрирует с радостью. Но рассказывать об этом — все равно, что пересказывать сюжет фильма тем, кто его еще не смотрел, — только вызывать негодование.

Ничего удивительного, что конкурс собрал детей со столь разнообразными дарованиями. "Синяя птица" — одна на всех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, умеет выполнять акробатические и гимнастические номера, читает стихи или прозу или пробует себя в качестве оратора. Детям предоставлена свобода выбора жанра. Единственное условие – выступить так, чтобы поразить жюри: скрипачку и дирижера Светлану Безродную, ректора хореографического училища имени Вагановой Николая Цискаридзе, исполнителя русских романсов Олега Погудина, пианиста Дениса Мацуева, актеров Сергея Безрукова и Елену Яковлеву.

Жюри хоть и чрезвычайно компетентное, но вовсе не строгое, а создающее очень доброжелательную, сердечную атмосферу.

"Каждый из исполнителей совершенно потрясающе преподносит классику: со своей эмоцией, со своим взглядом и на произведение, и на его отражение в современной реальности. Поэтому классические произведения здесь звучат по-новому. И эта преемственность поколений — непосредственная задача "Синей птицы". А оцениваем мы детское творчество серьезно, по-взрослому, но с огромной, бесконечной любовью", – улыбается Сергей Безруков.

Один из наиболее эмоциональных и трогательных моментов программы наступает, когда на сцену выходят ставшие большими артистами выпускники прошлых сезонов: Елисей Мысин, Иван Бессонов, Дарья Румянцева. Их желание поддержать новичков тем более важно, что среди зрителей огромное количество замечательных учителей и родителей, и они воочию могут убедиться, к чему приводят духовные вложения в детей. И что трудолюбие и усердие обязательно будут вознаграждены.

Кстати, Денис Мацуев вообще не считает происходящее на сцене конкурсом: "Я бы не называл это конкурсом, и жюри не называл бы жюри, потому что все участники "Синей птицы" уже победители. Здесь нет разделения на первое, второе, третье места. И обиженных нет. Дети — очень тонкий организм. Мы делаем все возможное, чтобы каждый получил свой шанс".

А шанс и правда предоставляется каждому участнику конкурса. В этом уверен и руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин: "Я не первый раз встречаю здесь одаренных детей. Всю жизнь я преподаю, поэтому знаю, какое это нежное и опасное дело – работа с детьми. Очень важно, чтобы ребенка не перехвалили, чтобы он не ударился в мещанство и пошлость, подстерегающие на каждом шагу человека, который выходит на сцену. Но я увидел прекрасные души".

Эти слова Райкина перекликаются с записью Константина Сергеевича Станиславского, сделанной им в начале прошлого века: "Синяя птица" должна быть наивна, проста, легка, жизнерадостна, весела и призрачна, как детский сон и, вместе с тем, величава".

Созвучна эта запись и с мыслями Дарьи Златопольской: "Самое главное, чтобы для каждого ребенка его выступление стало радостным, счастливым, ярким воспоминанием детства. Мне очень хочется, чтобы "Синяя птица" оставалась той территорией, на которой ребята получают вдохновение, согревающее их всю оставшуюся жизнь. Чтобы они помнили, как маленькими приезжали на "Синюю птицу". И как были здесь самыми главными".

Премьера нового сезона конкурса "Синяя птица" состоится в воскресенье, 17 ноября в 18:20.