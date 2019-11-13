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13 ноября 201917:59

Столичные хирурги спасли жизнь младенцу, которого искусал мастиф

Александр Яковлев/ТАСС

Хирурги Морозовской больницы в Москве спасли жизнь восьмимесячному ребенку, который пострадал в результате нападения собаки. Малыша доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии с множественными ранами головы, лица и грудной клетки.

Родители младенца рассказали, что на него напал аргентинский дог — это крупная порода собак, которых иногда называют аргентинскими мастифами. Животное напало на ребенка в тот момент, когда женщина отлучилась из комнаты.

Младенец поступил в больницу в шоковом состоянии. При осмотре у него выявили укусы в области груди, волосистой части головы, лица. Из-за того, что у ребенка не прекращалось кровотечение, было подозрение на повреждение у него крупных венозных синусов.

Московским хирургам удалось стабилизировать состояние восьмимесячного младенца. После КТ головного мозга и лицевого скелета у него выявили множественные переломы костей свода черепа. В процессе хирургического вмешательства ребенку удалили вдавленные осколки. Нейрохирурги осуществили пластику верхнего сагиттального синуса, а также твердой мозговой оболочки местными тканями. В дальнейшем подключились смежные специалисты — оториноларингологи и офтальмологи. Общая продолжительность операции составила шесть часов, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Кроме хирургического вмешательства ребенку провели вакцинацию против бешенства, а также экстренную вакцинацию против столбняка. В больнице младенец провел восемь дней, после чего в удовлетворительном состоянии его выписали домой.

Ранее сообщалось, что в Красноярске женщина отбила ребенка от стаи бродячих собак. Мальчика доставили в больницу с травмами средней тяжести.

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