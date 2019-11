Трамп снова появился на публике с прилипшей к ботинку туалетной бумагой

Президент США вновь оконфузился, появившись на публике с прилипшей к обуви туалетной бумагой. Это произошло во вторник, 12 ноября, когда американский лидер вместе с женой Меланией был в Нью-Йорке.

На инцидент обратило внимание издание Daily Mail. После выступления в Экономическом клубе глава США приехал на лимузине к вертолетной площадке. Когда Трамп вышел из машины, кусок туалетной бумаги неуклюже болтался на подошве его обуви.

Это уже не первый случай, когда американский лидер появляется на публике с гигиенической принадлежностью. В октябре 2018 года Трампа высмеяли в Сети за туалетную бумагу, развевающуюся по воздуху во время его подъема по трапу. Видео разошлось по социальным сетям и получило множество язвительных комментариев.

WATCH: President Trump boards Air Force One with what appears to be toilet paper stuck to his shoe pic.twitter.com/A0AEYXXlXq