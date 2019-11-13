Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба. Футболисты и тренеры не получают зарплату на протяжении трех месяцев.

"Ситуация очень сложная. До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас после огласки сохранять безмолвие дальше нет смысла. Задолженность составляет три месяца. Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел", — приводит слова Валерия Карпина "Спорт-Экспресс".

Если ситуация не улучшится, то в клубе могут пройти серьезные изменения. Клуб могут покинуть президент Арташес Атутюнянц, главный тренер Валерий Карпин, а также ведущие футболисты Ивелин Попов, Роман Еременко, Алексей Ионов, Эльдор Шомуродов, Матиас Норманн и Дмитрий Чистяков. В настоящее время "Ростов" занимает третье место.