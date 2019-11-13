Новосибирск заметает, а в Сочи в разгаре купальный сезон

Не выше -25°. Прогнозы о том, что экстремальные холода захватят большую часть Сибири, Урала и Дальнего Востока – сбылись. На севере Красноярского края и в Якутии — почти 40-градусные морозы, ну а в Перми, где плюс и минус до сих пор сменяют друг друга — гололёд. И на коньках — более безопасный способ передвижения по городу, чем буксующий автомобиль. Многие даже ездят на коньках по магазинам.

Первый зимний снегопад заставил буксовать не только троллейбус, но и весь Новосибирск. Несколько часов снежной атаки парализовали город. Впервые пробки не 10, а 11 баллов. Машины стоят и на областных трассах. В город не пускают большегрузы. За сутки больше 140 аварий.

Заторы не только на дорогах. От наземного транспорта многие сегодня решили отказаться и спустились в подземку, потому коллапс и в метро. Очереди и в новосибирских травмпунктах — больше 200 обращений.

"За последние дни было четыре пациента, которым был диагностирован перелом позвоночника", — сообщил Михаил Медведев, заведующий травматологическим отделением городской поликлиники № 16.

Ушибы, вывихи и переломы. На тротуарах — толстый слой льда. И такая ситуация по всему региону. И все же кто-то в первом снегопаде нашел повод для радости. Не дожидаясь лыжного сезона, сибиряки встали на сноуборды. Вместо гор — заметенные улицы.

Снегу рады и питомцы зоопарка. Зимний режим, а значит, кормят — чаще и больше. Вот только белые медвежата пока не могут понять, почему вода застыла. Это их первая зима.

Снег с магистралей города сегодня успели вывезти, но теперь в регион идет аномальное похолодание до -30°. И если нам сейчас нужно думать о том, как утепляться, то на юге России, как это ни удивительно, еще можно купаться в море.

Действительно, на календаре середина ноября, а в Сочи еще +20° и морская вода не успела остыть. Погреться на южном осеннем солнце приезжает много туристов, в том числе, кстати, из холодной Сибири.

Летний сезон на курорте официально закрылся ещё в октябре, а купальный продолжается. И даже те, кто во время отпуска не надеялся окунуться в море, всё свободное время проводят на пляже.

"Очень хорошая водичка, у нас даже летом такой не бывает, а мы из Красноярска, нам эта водичка прямо замечательная", — радуется Лилия Багаева.

Отели на побережье заполнены. Даже местные жители удивляются такой нетипичной для этого времени года погоде.

В соседней с Краснодарским краем Адыгее тоже +20°. На плантациях института растениеводства цветет самый северный в мире адыгейский чай. И хотя такая картина радует глаз, для урожая это не слишком хорошо, говорят специалисты.

"Несмотря на хорошие погодные условия, чай просто отказался расти, начал цвести", — пояснил Борис Корзун, заместитель директора по науке Адыгейского филиала ВНИИ цветоводства и субтропических культур.

Зато хурма на ноябрьском солнце уже дозревает. И осенью, когда листья уже опали, можно любоваться яркими плодами.