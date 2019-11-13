Венеция вздрагивает от сирен, подсчитывая убытки от наводнения

Апокалиптическим назвал губернатор итальянской провинции Венето рекордное наводнение в Венеции. 187 сантиметров — до такого уровня вода в городе не поднималась более полувека. Шторм с порывами ветра у побережья до 125 километров в час нагнал волны, в результате даже в центре — на площади Сан-Марко туристам приходилось в буквальном смысле вплавь искать тихую и главное сухую гавань.

Именно такой необычной Венецию мечтает увидеть каждый турист — пройтись по ней в резиновых сапогах. Послушать легенды о том, как город уходит под воду со скоростью 5 миллиметров в год. А для местных эта высокая вода — одно разорение, город приходит в себя после страшной ночи — открывают бары, начинают откачивать воду и считать убытки.

Когда в Венеции высокая вода — не спасают даже подмостки, они рассчитаны максимум на полметра. Это сейчас здесь сухо, вода ушла час назад, а ночью здесь плавали по пояс — полвека такого не было.

От звука сирены вздрогнул весь город, это значит, достигнут самый высокий — красный уровень опасности. Вода заходила ко всем подряд в дома, проглатывая нижние этажи, в магазины — не щадя ни дорогие бренды ни туристические лавочки. Видеть Сан-Марко под водой уже привыкли — мостки проложили вовремя, но крипту базилики не уберегли — это апокалипсис — заявил мэр города на всю страну. Утром он закрыл школы и попросил не выходить из дома.

"Хотел обратиться ко всем итальянцам — Венеция не мертвый город. Здесь не только памятники, но и люди, которые сражаются сейчас с водой, спасая свои дома и магазины. Под водой все, в том числе и электросети — а морская вода для них убийственна", — сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

Транспорт работает с перебоями — его останавливают при уровне полтора метра, гондолы и катера унесло в море, три водных трамвая затонули, туристы не знают что делать — кто-то плавает прямо на площади, кто-то собирает чемоданы — гулять по Венеции по пояс в воде — не самая романтическая вещь.

"Затопление коснулось нас всех, всей Венеции, и центральной ее части, и островов. Больше всего пострадала, конечно, сама Венеция и остров Пелестрино. Вчера в 22:50 у нас достигла вода уровня 177 сантиметров, что является наивысшей отметкой после самого большого затопления 1966 года. Сейчас вы можете видеть, что воды уже совсем мало, она уходит. Следующий пик прогнозируется на 17 ноября", — отметила турист из России Ольга Игнатьева.

"Вчера я являлась одним из участников довольно драматичных событий. Дело в том, что в городе вода поднялась до аномально высоких отметок, таких, которых никто не ожидал. Соответственно, никто к этому не был готов. Надеюсь, что город в скором времени вернется к своей обычной жизни. Но сегодня день обещает быть долгим и довольно плодотворным на труд. Потому что нужно привести все в порядок и надеяться, что вода больше так сильно не поднимется", — сказала турист Елена Шилова.

Из города, которому еще рано подсчитывать убытки, высокая вода уйдет только послезавтра. Известно о двух погибших. На острове Пеллестрина пожилого мужчину ударило током, когда он пытался откачать воду в затопленном доме. Венеции срочно нужен Моисей — дамба, которую не могут достроить и запустить десятки лет, могла бы спасти город.