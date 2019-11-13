Медведев уступил Надалю на Итоговом турнире ATP в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от первой ракетки мира Рафаэля Надаля в рамках второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Лондоне. 23-летний россиянин проиграл в трех сетах.

Матч между первым и четвертым номером мирового рейтинга получился невероятно упорным, о чем говорит даже продолжительность матча – 2 часа 49 минут. Первый сет остался за Медведевым лишь на тай-брейке – 7:6 (7:3). Во втором испанский теннисист взял верх 6:3.

Определить победителя предстояло в решающем третьем сете. По ходу заключительной партии Медведев вел со счетом 5:1, но дожать испанца не смог. Надаль совершил камбэк и на тай-брейке склонил сет, а с ним и матч в свою пользу – 7:6 (7:4).

Таким образом, для российского теннисиста это поражение стало вторым на Итоговом турнире ATP. Ранее он проиграл греку Стефаносу Циципасу. В третьем матче Медведев сыграет с Александром Зверевым – представителем Германии. Матч состоится 15 ноября.