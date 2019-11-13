В Хорватии задержаны двое россиян за кражу в ювелирном магазине

В хорватском городе Сплит задержаны двое россиян, которые проникли со взломом в ювелирный магазин и похитили там драгоценные изделия на сумму более двухсот тысяч евро. У злоумышленников также имеется сообщник, личность которого сейчас устанавливается.

Об инциденте сообщается на сайте полиции Хорватии. Задержанными являются двое 42-летних мужчин. По данным следствия, злоумышленники проникли в ювелирную лавку на улице Петра Кружича 4 ноября, открыв металлическую защитную дверь и разбив стекло парадной двери. План преступления был согласован заранее.

Судя по предоставленным снимкам, воры вынесли большое количество украшений, после чего скрылись. Ущерб от их действий составил около 1 миллиона 6 тысяч кун (более двухсот тысяч российских рублей). В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении россиян.