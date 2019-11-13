Минское "Динамо" добилось второй победы кряду, обыграв "Витязь"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Минске, где местное "Динамо" принимало подольский "Витязь". Победу с минимальным счетом праздновали бело-голубые – 4:3.

Примечательно, что хозяева льда дважды по ходу встречи проигрывали, но каждый раз находили контраргументы и смогли обыграть соперника из Подмосковья. Голы в составе победителей забивали Артем Демков, Никита Крыскин, а Райан Спунер оформил дубль. У "Витязя" забивали Святослав Гребенщиков, Вилле Лаюнен и Александр Семин.

Для белорусских "динамовцев" эта победа стала второй кряду, что с ними в предыдущий раз случалось в начале октября. После этого матча у "Динамо" 22 очка и 10 место в Западной конференции КХЛ. "Витязь" же с 35 очками занимает третье место все того же Запада.