Пятикратный чемпион Паралимпиад погиб после столкновения с машиной

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр по велоспорту Киран Модра погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. 47-летнего слабовидящего австралийца сбил попутно двигавшийся автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от австралийского города Аделаида.

"Мы абсолютно опустошены и опечалены известием о кончине нашего друга и помощника Кирана Модры, — приводит Спортбокс.Ru сообщение Королевского общества слепых Австралии. – Приносим наши соболезнования его жене Керри и всей семье Модры в это трудное время".

Изначально Модра начинал свои выступления на Паралимпиадах в качестве легкоатлета. Позже он перекочевал в плавание, где выиграл две бронзы Игр. Затем он стал выступать в велоспорте, где добился наибольших успехов – выиграл пять золотых медалей Паралимпиад.