Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 ноября 201923:57

Пятикратный чемпион Паралимпиад погиб после столкновения с машиной

EPA

Пятикратный чемпион Паралимпийских игр по велоспорту Киран Модра погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. 47-летнего слабовидящего австралийца сбил попутно двигавшийся автомобиль. Инцидент произошел неподалеку от австралийского города Аделаида.

"Мы абсолютно опустошены и опечалены известием о кончине нашего друга и помощника Кирана Модры, — приводит Спортбокс.Ru сообщение Королевского общества слепых Австралии. – Приносим наши соболезнования его жене Керри и всей семье Модры в это трудное время".

Изначально Модра начинал свои выступления на Паралимпиадах в качестве легкоатлета. Позже он перекочевал в плавание, где выиграл две бронзы Игр. Затем он стал выступать в велоспорте, где добился наибольших успехов – выиграл пять золотых медалей Паралимпиад.

Сейчас

23:36

Путин: отношения России и Китая не подвержены влиянию извне

20:40

Бундестаг принял поправки, применимые к "Северному потоку-2"

19:25

Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС

17:45

Олег Соколов уволен из Санкт-Петербургского университета

16:58

Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье

16:34

Дом Арашуковых отрубили от электричества из-за долгов

15:45

Процесс по делу об оскорблении судьи стал закрытым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: отношения России и Китая не подвержены влиянию извне

Путин: отношения России и Китая не подвержены влиянию извне

35 минут назад
Бундестаг принял поправки, применимые к "Северному потоку-2"

Бундестаг принял поправки, применимые к "Северному потоку-2"

3 часа назад
Коломойский разыгрывает "российскую карту", предлагая дружить за деньги

Коломойский разыгрывает "российскую карту", предлагая дружить за деньги

3 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
00:27

Деловой форум БРИКС
12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

1 час назад
Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

1 час назад
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

7 часов назад
Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

6 часов назад
Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

8 часов назад
Маргарита Симоньян: я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил

Маргарита Симоньян: я не позавидовала бы своему мужу, если бы он меня ударил

7 часов назад
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни

9 часов назад
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз шестилетнему сыну

10 часов назад
Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

7 часов назад
Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

Деньги не пахнут: начальник колонии наживался на фекалиях заключенных

12 часов назад
Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

Стала известна дата премьеры первого кроссовера Maybach

10 часов назад
Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

Россиянка превратила однушку в пентхаус. Незаконно

11 часов назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13 часов назад
Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

14 часов назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
В США живыми нашли трех коров, которых несколько месяцев назад унесло цунами

В США живыми нашли трех коров, которых несколько месяцев назад унесло цунами

1 час назад
Глава ростовского ФСИН Даххаев арестован по делу о разглашении гостайны

Глава ростовского ФСИН Даххаев арестован по делу о разглашении гостайны

2 часа назад
Трамп начал встречу с Эрдоганом со слов об их давней дружбе

Трамп начал встречу с Эрдоганом со слов об их давней дружбе

2 часа назад
В Хорватии задержаны двое россиян за кражу в ювелирном магазине

В Хорватии задержаны двое россиян за кражу в ювелирном магазине

2 часа назад
Фитнес-сеть "Dr. Loder" задолжала клиентам и собственным сотрудникам

Фитнес-сеть "Dr. Loder" задолжала клиентам и собственным сотрудникам

2 часа назад
Непобежденный боец ММА Сосновский арестован в Москве

Непобежденный боец ММА Сосновский арестован в Москве

2 часа назад
Новосибирск заметает, а в Сочи в разгаре купальный сезон

Новосибирск заметает, а в Сочи в разгаре купальный сезон

3 часа назад
"ВКонтакте" внедрит "дизлайки"

"ВКонтакте" внедрит "дизлайки"

3 часа назад
Венеция вздрагивает от сирен, подсчитывая убытки от наводнения

Венеция вздрагивает от сирен, подсчитывая убытки от наводнения

3 часа назад
Медведев уступил Надалю на Итоговом турнире ATP в Лондоне

Медведев уступил Надалю на Итоговом турнире ATP в Лондоне

4 часа назад
В торговом центре Краснодара задержали мужчину с человеческим черепом в сумке

В торговом центре Краснодара задержали мужчину с человеческим черепом в сумке

4 часа назад
Apple обновила флагманский MacBook Pro: 16 дюймов и клавиатура из 2015-го

Apple обновила флагманский MacBook Pro: 16 дюймов и клавиатура из 2015-го

4 часа назад
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка

5 часов назад
Microsoft опять обновила Windows: что нового

Microsoft опять обновила Windows: что нового

5 часов назад
Столичные хирурги спасли жизнь младенцу, которого искусал мастиф

Столичные хирурги спасли жизнь младенцу, которого искусал мастиф

6 часов назад
Аморальный поступок: Олег Соколов уволен из Санкт-Петербургского университета

Аморальный поступок: Олег Соколов уволен из Санкт-Петербургского университета

6 часов назад
Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

7 часов назад
Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

7 часов назад
"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

8 часов назад
Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

8 часов назад
Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

9 часов назад
Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

Аньес признали армия и Конституционный суд. В мире пока не все гладко

9 часов назад
Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Неизвестные пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

9 часов назад
Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

Не контролировала свои действия: Максакова отсудила "подаренную" квартиру

10 часов назад
Геологи значительно "состарили" Нил

Геологи значительно "состарили" Нил

10 часов назад
Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

11 часов назад
Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

Есть ли перспективы у Европы? 10 стран с самой слабой экономикой

17 часов назад
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку