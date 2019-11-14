Циципас стал вторым полуфиналистом Итогового турнира ATP, обыграв Зверева

В Лондоне продолжаются встречи Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В одном из матчей группового этапа греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представляющим Германию Александром Зверевым.

Грек на протяжении всего матча не дал усомниться в своем превосходстве и обыграл соперника по итогам двух сетов. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. На корте хард-покрытия теннисисты провели 1 час 15 минут.

Таким образом, Циципас, ранее обыгравший россиянина Даниила Медведевв, с двумя победами в активе занимает первое место и уже гарантировал себе досрочный выход в полуфинал турнира. Ранее аналогичного достижения добился австриец Доминик Тим, выступающий в параллельной группе.

Отметим, что победа грека оставила Медведеву шанс на выход в полуфинал, которому в заключительном матче группы необходимо обыгрывать как раз Зверева. Их очная встреча состоится 15 ноября.