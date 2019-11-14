Историк Соколов дал показания против себя

Адвокат Александр Почуев сообщил, что его подзащитный — историк Олег Соколов — отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания в качестве обвиняемого.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт — Петербурга избрал для Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС.

После предъявления обвинений в убийстве Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Со слов арестованного, убитая Анастасия Ещенко начала слишком негативно реагировать на двух его несовершеннолетних детей от предыдущего брака.