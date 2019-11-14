Трамп уверен, что возможно решить с Эрдоганом вопрос о российской ЗРС С-400

Дональд Трамп уверен, что по итогам переговоров с Тайипом Эрдоганом он сможет найти решение ситуации с российскими зенитными ракетными системами С-400 и американскими истребителями F-35.

"Для того мы и здесь, мы обсуждаем это, с нами тут замечательные сенаторы. Я думаю, что все получится хорошо".

До этого турецкий лидер рассказал, что планирует обсудить с Трампом ЗРС С-400, ЗРК Patriot и истребители F-35. Он добавил, что Турция готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot, при "подходящих" условиях, передает ТАСС.

В сентябре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против этой сделки активно выступают США и НАТО.