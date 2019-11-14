Баскетбол. "Локомотив-Кубань" и УНИКС проиграли в Еврокубке

Российские баскетбольные клубы продолжают выступления во втором по значимости клубном турнире Старого света – Еврокубке. В матчах седьмого тура группового этапа двум командам из России: краснодарскому "Локомотиву-Кубани" и казанскому УНИКСу победить не удалось.

"Железнодорожники" на выезде встречались с итальянской "Венецией". Баскетболисты "Локо" доминировали в первой половине встречи и ушли на перерыв с преимуществом в счете (35:30), однако во второй половине игры хозяева площадки перевернули ход встречи и вырвали победу – 66:61.

УНИКС же также проводил выездной поединок, но в Словении, где играл против "Цедевиты". Сценарий матча сложился для казанцев иным образом – хозяева вели игру, вели в счете и не давали УНИКСу возможностей для надежд на положительный исход. Итог – 81:76 в пользу словенцев.

"Локомотив-Кубань" после семи туров занимает пятое место в группе "В". УНИКС же несмотря на поражение смог удержать первую строчку в группе "С".