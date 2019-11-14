В Самарской области не удается потушить пожар в цеху по переработке нефтепродуктов

В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района Самарской области горит цех по переработке нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива).

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что горит весь цех, площадь которого составляет 420 квадратных метров. Пожар происходит внутри емкости с нефтепродуктами, находящейся в ангаре. Угрозы распространения огня нет.

Борьбу с огнем ведут более 70 человек, привлечено 25 единиц техники, применяются пожарные стволы, передает ТАСС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.