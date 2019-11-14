Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

Чешский премьер Андрей Бабиш, говоря о важности НАТО, заявил о необходимости спустя 70 лет существования альянса пересмотреть договор о его создании.

"Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.

Премьер сообщил, что он и президент имеют схожие взгляды на НАТО, но некоторые правила альянса после 70 лет его существования пришла пора пересмотреть. Бабиш намерен поднять этот вопрос на заседании Евросовета, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера. С диагнозом Макрона согласился президент Австрии Александр ван дер Беллен.

Накануне 70-летнего юбилея, в апреле, выступая в конгрессе США, генсек поставил в один ряд Гитлера, Сталина и Исламское государство (запрещено в РФ) как врагов свободы. По мнению ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", все это находится за пределами любого возможного диалога между НАТО и Россией.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов прокомментировал заявление главы НАТО, назвав его весьма ожидаемым: "Столтенбергу предстоит переизбираться в 2020 году. Он хочет остаться еще на один срок и сейчас преследует исключительно карьерные интересы. Поэтому подыгрывает европейским лидерам". Морозов считает, что за этой риторикой не следуют какие-то практические дела.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский высказал мнение, что с НАТО сейчас не о чем разговаривать, потому что политику альянса определяет исключительно США. Военно-политическим суверенитетом другие члены НАТО не обладают. "Америка – единственная ядерная держава, имеющая ядерное оружие за пределами своей территории. И плевать они хотели на все договора", — заметил военный эксперт.