В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар по повышенному рангу в цехе по переработке нефтепродуктов в Самарской области.

Пострадавших в ходе пожара нет, передает ТАСС. Площадь пожара составила 420 квадратных метра.

В селе Нижнее Санчелеево Самарской области ночью произошел пожар в цехе по переработке мазута и дизельного топлива. Для ликвидации пожара были привлечены 72 человека и 25 единиц техники.