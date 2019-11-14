Эрдоган вернул Трампу его письмо "с дураком"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вернул президенту США Дональду Трампу письма, адресованные ему ранее главой Белого дома.

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", — сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.

Письмо, в котором Трамп призвал Эрдогана "не быть дураком и суровым парнем" и заключить хорошую сделку по курдам, датировано 9 октября. Именно в этот день турецкая армия начала на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой — вытеснить курдов из приграничных районов, сообщает "Интерфакс".

Тогда же, в октябре, стилистику этого письма прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что "такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров". "Весьма необычное письмо", — заявил он.