Моралес готов вернуться в Боливию, чтобы мирно вывести страну из кризиса

Экс-президент Боливии Эво Моралес призвал к мирному решению политического кризиса в стране и готов вернуться, чтобы способствовать этому.

По его мнению, политическим силам Боливии не хватает "диалога, в котором участвовали бы все", передает ТАСС.

Также Моралес выступил резко против решения президента США признать сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности главы страны. Он провел параллель с Венесуэлой, где "был навязан Гуайдо".

Тем временем растет число погибших и пострадавших в ходе протестов и беспорядков, сотрясающих Боливию с 20 октября. Глава Института судебно-медицинской экспертизы Андрес Флорес сообщил, что ИСМЭ провело экспертизу 10 тел. В восьми случаях смерть наступила от огнестрельных ранений. Среди пострадавших числятся более 500 человек.

По данным Высшего избирательного суда Боливии, победу на выборах 20 октября одержал Эво Моралес, на тот момент занимавший пост главы государства. Его соперник Карлос Меса не признал это решение, чем спровоцировал своих сторонников к акциям протеста. Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Эво Моралеса уйти в отставку. Назвав все происходящее государственным переворотом, Моралес 10 ноября объявил об отставке. 12 ноября он прибыл в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.