ДТП на трассе Чита - Забайкальск: семь человек погибли, двое пострадали

Пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю сообщила, что на 108 километре федеральной трассы Чита — Забайкальск водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся со стоявшим у дороги грузовиком Shacman. От удара микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Зил-130.

В результате ДТП погибли семь человек, один из них — при транспортировке в больницу. Два человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Детей среди погибших и пострадавших нет, передает ТАСС.