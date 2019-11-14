Футболист сборной Украины: больше украинцев поехало бы в Россию, если бы не осуждение

Защитник сборной Украины и бельгийского "Гента" Игорь Пластун рассказал, какое влияние оказывают на спорт политические отношения между Украиной и Россией. Футболист признался, что многие украинские футболисты были бы готовы продолжить свои карьеры в России.

"Много бы украинских футболистов поехало играть в Россию, если бы их не осуждали? Да, думаю, много… Возможно, даже поехало бы больше, — приводит слова Пластуна Трибуна.Com. – У каждого есть свои потребности, семьи, понятие необходимого от жизни".

"Если на работе перестанут платить зарплату, и ваша семья будет в чем-то нуждаться, то придется искать другое место, чтобы семья жила лучше. Все то же и у футболистов. Кто-то может сказать, что у футболистов другой заработок, но это не так. Другой заработок у малого количества футболистов. Если взять украинскую премьер-лигу, то многие не хватают звезд с неба. Они живут обычной жизнью, как и люди, работающие на других работах".

"Сейчас переезд в Россию означает невызов в сборную. Но помимо этого есть в жизни много других тем и потребностей. Не только у меня и у моей семьи, но и у окружающих людей. Здесь целый комплекс, побуждающий того или иного игрока принимать решение о переходе в Россию".

Напомним, что в российской премьер-лиге за "Зенит" выступает бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий. Накануне он объявил о завершении карьеры в сборной как раз из-за невызовов в состав "жовто-блакитных". Такие решения штаба сборной Украины он назвал политическими.