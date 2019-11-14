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14 ноября 201907:00

В Баку открывается II саммит религиозных лидеров мира

В Баку открывается II саммит религиозных лидеров мира

В Баку начинается II саммит религиозных лидеров мира. Приглашены около двухсот представителей традиционных религий из многих стран.

РПЦ представит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает "Россия 24".

Организаторами саммита выступают власти Азербайджана и Управление мусульман Кавказа. Событие приурочили к 70-летию председателя Управления и 40-летию его пребывания в должности. Он отметил роль Русской православной церкви в развитии связей между традиционными религиями.

"Я выражаю свою благодарность господину Путину Владимиру Владимировичу за то, что в Ашхабаде он придал особое значение этому вопросу, празднованию 75-летия этой Великой Победы, пригласил всех людей из пространства бывшего СССР быть вместе, вместе отметить эту славную дату. Русская православная церковь всегда играла роль хранителя, объединителя, в том числе и в отношении к мусульманам. В это дело много труда вложил господин патриарх Кирилл. Мы поддерживаем очень хорошие отношения. Каждый визит святейшего патриарха Кирилла в Азербайджан является праздником для нашего народа. Патриарх Кирилл, в свою очередь, с таким же уважением относится к Азербайджану, к азербайджанскому народу. Хочу добавить, что сегодня мы с патриархом Кириллом являемся сопредседателями Межрелигиозного совета стран СНГ. Думаю, что наша совместная работа, наши связи приносят и политические плоды", — сказал шейх Пашазаде.

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