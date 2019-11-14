Стрельба в колледже Благовещенска: один погиб, есть раненые

Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы в колледже в Благовещенске. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Амурской области.

В Амурском колледже студент открыл огонь из пятизарядного ружья. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона. По некоторым данным, ЧП случилось после того, как молодого человека выставили из аудитории за опоздание. Обстоятельства и причины происшествия уточняются. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, три пострадали.

Месяц назад, 17 октября, в Керчи вспоминали жертв трагедии в политехническом колледже, где год назад студент устроил стрельбу и взрыв. В память о погибших у входа в учебное заведение установлен мемориальный камень.

Тогда студент четвертого курса пришел в учебное заведение, начал стрелять, а потом взорвал бомбу. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Нападавший покончил с собой. Ранения получили более 70 человек.