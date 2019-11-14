Зайцев помог "Оттаве" совершить камбэк в матче с "Нью-Джерси"

За океаном в Национальной хоккейной лиге стартовал новый игровой день регулярного чемпионата. В стартовом матче дня "Нью-Джерси Дэвилз" встречался с "Оттавой Сенаторз". Встреча завершилась ярким камбэком "сенаторов" со счетом 4:2.

"Дьяволы" выигрывали до 53-й минуты матча со счетом 2:1 после голов Уэйна Симмондса и Уилла Батчера, которому ассистировал Никита Гусев. Единственную на тот момент шайбу "Сенаторз" оформил Жан-Габриэль Пажо.

Однако все в матче стало меняться после того, как на 54-й минуте российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев отпасовал на Марка Боровецки и тот сравнял счет. После этого игроки "Сенаторз" нарастили темп, а в концовке все тот же Пажо забил еще дважды и принес своей команде волевую победу со счетом 4:2.

Помимо Гусева и Зайцева в матче принимал также еще один россиянин Владислав Наместников – одноклубник Зайцева по "Сенаторз", но набрать очки в этом матче ему не удалось.