Шикарная жизнь в кредит: в Волгоградской области задержана банда мошенников

В Волгоградской области полицейские задержали кредитных мошенников.

Ранее судимая местная жительница привлекла к этой схеме своих знакомых. Вместе они оформляли кредиты в размере от одного до трех миллионов рублей.

Большую часть денег оставляли себе и первое время создавали видимость погашения кредита, а потом выплаты в банк прекращались. Общая сумма ущерба составила около 300 миллионов рублей, сообщает "Россия 24". На похищенные деньги участники группы приобретали элитные квартиры и дорогие автомобили.

Расследование еще продолжается. Следователи не исключают, что среди преступников также могут быть и банковские работники.