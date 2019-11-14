В Музее Победы воссоздадут железнодорожный вокзал и эвакуацию

В Музее Победы в Москве построят железнодорожный вокзал. Речь о создании экспозиции по событиям Великой Отечественной войны.

На площади в 300 квадратных метров детально покажут, как шла эвакуация людей и предприятий, сообщает "Россия 24". Благодаря аудиовизуальным решениям зрители смогут почувствовать себя свидетелями событий.

На мультимедийных системах отобразят географию переброски в тыловые районы. "Чудо эвакуации" — так назовут этот раздел экспозиции "Подвиг народа". Ее готовят к 75-летию Победы.

В новую выставку включат 7 тысяч экспонатов.