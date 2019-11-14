Варламов совершил 23 сейва, "Айлендерс" обыграли "Торонто"

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов помог одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Торонто Мэйпл Лифз". Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу "островитян".

Варламов стал автором 23 отраженных бросков из 27 нанесенных по его воротам. Голы за "Айлендерс" забивали Мэтью Барзал, Дерик Брассар, Кейси Сизикас, а Энтони Бовиллье оформил дубль.

У "Торонто" отличались Каспери Капанен, Вильям Нюландер, Джастин Холл и Джон Таварес. Российский нападающий "Мэйпл Лифз" Илья Михеев за отведенные ему 14 минут 36 секунд отметиться результативными действиями не удалось.