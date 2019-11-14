Буллит Кузнецова принес "Вашингтону" победу над "Филадельфией"

"Вашингтон Кэпиталз" одержал победу с минимальным счетом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии Флайерз". Проходившая на арене "Уэллс Фарго-центр" завершилась со счетом 2:1 в пользу "кэпс".

Счет был открыто хоккеистами "Вашингтона", когда уже на седьмой минуте матча ворота соперников поразил Брендан Лайпсик. "Флайерз" отыгрались спустя 40 минут и одним из творцов ответного гола стал россиянин Иван Проворов, ставший ассистентом Клода Жиру.

В основное и дополнительное время соперники выявить победителя не смогли – командам предстояло это сделать с помощью послематчевых буллитов. Более точными в бросках стали хоккеисты из столицы США. Победный гол на свой счет записал Евгений Кузнецов.

Александру Овечкину и Дмитрию Орлову набрать очков не удалось.