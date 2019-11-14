Тема:

Допинг-скандалы 1 час назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
14 ноября 201908:20

WADA угрожает китайскому чемпиону по плаванию дисквалификацией

EPA

Представители Всемирного антидопингового агентства требуют дисквалификации известного китайского пловца Сунь Яна, трехкратного олимпийского чемпиона и победителя 11 чемпионатов мира. В сентябре прошлого года спортсмен разбил контейнер для сбора анализов, но не был наказан плавательной федерацией.

Тогда Международная федерация водных видов не стала дисквалифицировать китайца из-за проблем с документацией, напоминает СВС. При этом многие соперники Сунь Яна по международным стартам отказывались признавать его победы и приветствовать китайца рукопожатием на пьедестале почета.

Чиновники же WADA обратились по данному эпизоду в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь опротестовать решение FINA. CAS рассмотрит апелляцию всемирной антидопинговой службы по делу Сунь Яна 15 ноября. Слушания будут открытыми. Пловцу грозит от 2 до 8 лет дисквалификации, если его вина в нарушении антидопинговых правил будет доказана.

Ранее по теме

Сейчас

05:57

В Баку открывается II саммит религиозных лидеров мира

05:51

В колледже Благовещенска устроили стрельбу

05:29

ДТП на трассе Чита - Забайкальск: семь человек погибли, двое пострадали

03:35

В Самарской области потушен пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

01:59

В Самарской области не удается потушить пожар в цеху по переработке нефтепродуктов

00:44

Путин: в мировой торговле все шире применяется недобросовестная конкуренция

00:07

Историк Соколов дал показания против себя

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бразилия встречает саммит БРИКС павлинами: эстафетную палочку принимает Россия

Бразилия встречает саммит БРИКС павлинами: эстафетную палочку принимает Россия

59 минут назад
Благовещенск: после стрельбы в колледже преступник застрелился

Благовещенск: после стрельбы в колледже преступник застрелился

2 часа назад
Моралес хочет вернуться и призывает прекратить насилие

Моралес хочет вернуться и призывает прекратить насилие

52 минуты назад

Трансляции

12:00

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
16:20

Встреча Дмитрия Медведева с активом МГЕР
Все трансляции
ДТП на трассе Чита - Забайкальск: семь человек погибли, двое пострадали

ДТП на трассе Чита - Забайкальск: семь человек погибли, двое пострадали

4 часа назад
Эрдоган вернул Трампу его письмо "с дураком"

Эрдоган вернул Трампу его письмо "с дураком"

5 часов назад
Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

Прямой эфир "России 1". Смотрите ТВ онлайн

17 часов назад
Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

Самые популярные города Золотого кольца в новогодние каникулы

2 часа назад
Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

18 часов назад
Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

Новое путешествие "Синей птицы": обыкновенные чудеса от необыкновенных детей

15 часов назад
В Гонконге при падении с высоты погиб участник протестов

В Гонконге при падении с высоты погиб участник протестов

5 часов назад
Мощнейшее наводнение в Венеции: под водой почти весь город

Мощнейшее наводнение в Венеции: под водой почти весь город

3 часа назад
Шикарная жизнь в кредит: в Волгоградской области задержана банда мошенников

Шикарная жизнь в кредит: в Волгоградской области задержана банда мошенников

2 часа назад
В Баку открывается II саммит религиозных лидеров мира

В Баку открывается II саммит религиозных лидеров мира

2 часа назад
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

22 часа назад
Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

Ford научит автомобильные кресла заряжать гаджеты

23 часа назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Человекообразные обезьяны прошли тест на "теорию разума"

Человекообразные обезьяны прошли тест на "теорию разума"

35 минут назад
Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

Александр Емельяненко: у меня нет никаких проблем с алкоголем

54 минуты назад
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

1 час назад
Топ-10 регионов России по объему выданных ипотечных кредитов

Топ-10 регионов России по объему выданных ипотечных кредитов

3 часа назад
Футболист сборной Украины: больше украинцев поехало бы в Россию, если бы не осуждение

Футболист сборной Украины: больше украинцев поехало бы в Россию, если бы не осуждение

4 часа назад
Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО

6 часов назад
Путин: в мировой торговле все шире применяется недобросовестная конкуренция

Путин: в мировой торговле все шире применяется недобросовестная конкуренция

8 часов назад
Историк Соколов дал показания против себя

Историк Соколов дал показания против себя

9 часов назад
Ричард Брэнсон может купить 25% лоукостера "Победа"

Ричард Брэнсон может купить 25% лоукостера "Победа"

10 часов назад
Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

Внимание прессы зашкаливает: толстый кот Виктор стал настоящей звездой

10 часов назад
В США живыми нашли трех коров, которых несколько месяцев назад унесло цунами

В США живыми нашли трех коров, которых несколько месяцев назад унесло цунами

11 часов назад
На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

На Ставрополье учительница спасла детей от мужчины с ножом

11 часов назад
Глава ростовского ФСИН Даххаев арестован по делу о разглашении гостайны

Глава ростовского ФСИН Даххаев арестован по делу о разглашении гостайны

11 часов назад
Фитнес-сеть "Dr. Loder" задолжала клиентам и собственным сотрудникам

Фитнес-сеть "Dr. Loder" задолжала клиентам и собственным сотрудникам

12 часов назад
Непобежденный боец ММА Сосновский арестован в Москве

Непобежденный боец ММА Сосновский арестован в Москве

12 часов назад
Бундестаг принял поправки, применимые к "Северному потоку-2"

Бундестаг принял поправки, применимые к "Северному потоку-2"

12 часов назад
"ВКонтакте" внедрит "дизлайки"

"ВКонтакте" внедрит "дизлайки"

12 часов назад
Коломойский разыгрывает "российскую карту", предлагая дружить за деньги

Коломойский разыгрывает "российскую карту", предлагая дружить за деньги

13 часов назад
Apple обновила флагманский MacBook Pro: 16 дюймов и клавиатура из 2015-го

Apple обновила флагманский MacBook Pro: 16 дюймов и клавиатура из 2015-го

14 часов назад
Microsoft опять обновила Windows: что нового

Microsoft опять обновила Windows: что нового

14 часов назад
Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

Делали подставы и запаривали дезу. Генерал рассказал, как ФСБ боролась с иностранными шпионами

16 часов назад
Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

Найден актер на роль принца Эрика для фильма "Русалочка"

16 часов назад
Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

Песков: 31 декабря надо работать и нечего дискутировать

17 часов назад
"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

"Человек-паук" потерпел фиаско в Париже

17 часов назад
Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

Toyota сделала полноприводную Camry - впервые с 90-х годов

17 часов назад
Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

Эксперты рассказали, на что обратить внимание, когда берешь ипотеку

18 часов назад
Геологи значительно "состарили" Нил

Геологи значительно "состарили" Нил

20 часов назад
Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

Плата за "джинсу" в Instagram выросла за пять лет в 12 раз

21 час назад
Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

Французский дирижер Ксавье Рот и оркестр "Столетия" впервые выступят в России

12.11.2019 12:39
"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Слезы дельфина". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12.11.2019 12:29
Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

Фредди Кемпф откроет серию концертов к 250-летию Бетховена в Доме музыки

12.11.2019 10:43

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку