Затянувшийся футбольный сериал: Неймар снова хочет в "Барселону"

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар был замечен в компании игроков каталонской "Бпрселоны" Луиса Суареса и Лионеля Месси. Бразилец был среди приглашенных на вечеринку по поводу дня рождения жены Суареса и снова заявил, что мечтает вернуться в "Барсу".

Как уже сообщали Вести.Ru, Неймар перебрался в "ПСЖ" летом 2017 года за рекордную сумму в 222 млн евро. При этом часть денег футболист выплатил сам, так как и он, и его агенты очень хотели трансфера, а руководители "Барселоны" выставили за нападающего слишком большой счет.

Но дела Неймара во Франции не заладились. Во-первых, он не со всеми игроками "ПСЖ" сумел наладить отношения. В частности, не раз говорилось о сложностях в общении с другим лидепром парижан уругвайцем Эдинсоном Кавани.

Во-вторых, последние два гола стали для Неймара проблемными с точки зрения здоровья: он получил несколько болезненных травм и пропустил в составе парижского клуба суммарно почти полсезона.

Наконец, в-третьих, обстановка в Париже так повлияла на Неймара, что он постоянно метался в своих желаниях. То он вел переговоры с "Барселоной" на предмет возвращения, то плодил слухи о своем скором уходе в мадридский "Реал", то клялся в том, что готов отработать контракт с "ПСЖ". Немудрено, что из-за этого не сложились отношения с фанатами парижан и его освистывают почти на каждой игре.

И вот новый виток слухов: испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что Неймар снова хочет в "Барсу", о чем и сообщил своим бывшим одноклубникам во время очередной встречи. Стоит только напомнить, что соглашение 27-летнего бразильца с чемпионами Франции рассчитано до лета 2022 года.