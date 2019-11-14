Валерий Брагин: нам не хватило сил в игре с канадцами

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объяснил причину поражения российских хоккеистов в пятом матче Суперсерии против команды Западной хоккейной лиги. По его мнению, соперники были свежее наших ребят в концовке встречи.

"Сегодня были хорошие голевые шансы, но нужно их реализовывать. Одной шайбы для победы маловато. В концовке сил не хватило против свежего противника", – цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Напомним, что россияне уступили команде WHL в овертайме со счетом 1:2. Следующую встречу эти же соперники проведут 15 ноября. Общий счет в серии – 3:2 в пользу команд юниорских канадских лиг.