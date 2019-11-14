"Он нацелился мне в живот ружьем": студент благовещенского колледжа рассказал о встрече со стрелком

Стали известны подробности стрельбы в благовещенском колледже ЖКХ, в ходе которой был убит один студент и тяжело ранены двое. Оружие, по предварительной информации, агрессор спрятал в туалете. Студент второго курса колледжа Максим Муратов рассказал изданию "Порт Амур", что там и встретился со стрелком.

"Он нацелился мне в живот ружьем. Я в ступоре стою, ничего не понимаю, — говорит Максим. — Он сначала молчал, а потом выгнал нас, сказал: "Идите отсюда". Думаю, он сам не ожидал, что кто-то залетит в туалет. И испугался. Мы заблокировали вход в аудиторию партами, услышали выстрелы, позвонили в полицию и ждали".

Следствие продолжается. Двое раненых благовещенским стрелком к настоящему времени уже прооперированы. Состояние одного из них тяжелое, сейчас он находится в реанимации. У второго состояние средней степени тяжести. О характере ранений студентов рассказал руководитель городского центра политравмы Владимир Дудкин:

"Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17 лет с диагнозами огнестрельное ранение. У одного ребенка шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго — ранение ягодичной области таза".

Напомним, что в четверг в благовещенском колледже прозвучали выстрелы: один из студентов, вооружившись ружьем, убил одного ученика, ранил еще троих и, отказавшись сдаваться полицейским, застрелился. По версии МВД, причиной стрельбы стали издевательства одногруппников.