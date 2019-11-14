В Москве открывается юбилейный сезон зимней пассажирской навигации

На Москве-реке 14 ноября открывается навигация. Это юбилейный десятый сезон зимней пассажирской навигации. С 15 ноября 2018 года до продлится до 24 апреля 2019 года десять теплоходов ледового класса с усиленным корпусом перевезли более 200 тысяч человек.

Флотилия ледовых теплоходов способна ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров, добавляет РИА Новости. При сильных морозах через ледовое поле путь пассажирским теплоходам прокладывает ледокол.

В юбилейном десятом зимнем навигационном сезоне для пассажиров подготовлены спецрейсы и водные прогулки. Москвичи и гости российской столицы смогут получить весь калейдоскоп впечатлений от театральных круизов, гастрономических прогулок и специальных новогодних рейсов.

Ледовые теплоходы курсируют по двум основным туристическим маршрутам. Каждый из них рассчитан на 2,5 часа. Для отправления ледовых теплоходов используются два основных причала – от гостиницы "Украина" и от парка Горького. Аудиогид доступен на шести языках. Кроме русского, это английский, французский, испанский, немецкий и китайский.

С борта теплохода можно увидеть все достопримечательности златоглавой: Кремль, собор Василия Блаженного, парк "Зарядье", стадион "Лужники" и главный корпус МГУ имени М.В. Ломоносова. Также в зимнюю навигацию на белоснежных теплоходах с салонами под стеклянной крышей проводятся свадьбы.