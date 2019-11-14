Производитель экипировки сборной России: решим проблему с новой формой

Компания Adidas, являющаяся производителем экипировки футбольной сборной России, пообещала решить проблему с формой национальной команды для выступления на чемпионате Европы-2020 совместно с Российским футбольным союзом.

"Гордимся тем, что 12 лет являемся партнером Российского футбольного союза и поэтому уверены, что мы вместе найдем решение", – цитирует заявление компании РИА Новости.

Напомним, что презентация новой футбольной формы сборной России состоялась 7 ноября. Сообщалось, что россияне проведут в ней оставшиеся два матча отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.



Однако позже стало известно, что игроки российской сборной остались недовольны новой формой. По информации ряда источников, представители РФС уже потребовали переделать экипировку.