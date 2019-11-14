Предпоказы кинофестиваля "Зеркало" стартуют в Ивановской области в выходные

Предпоказы кинофестиваля "Зеркало" стартуют в Ивановской области. Кураторы "Эха" — областное правительство и координационно-методический центр культуры и творчества Иванова.

Первой площадкой показов, которые пройдут в ноябре-декабре, станет Музейно-выставочный центр Иваново. В обновленном зале в будущем будут демонстрироваться фестивальные фильмы. 16 ноября здесь покажут фильм "Андрей Тарковский. Кино как молитва". Документальную ленту Андрей Тарковский-младший снял в память об отце. Это история о творческом и духовном пути мастера. Зрители увидят редкие видеоматериалы, аудиозаписи, неопубликованные стихи. Впервые фильм с большим успехом был показан на Венецианском кинофестивале-2019.

Приедут на "Эхо" и знаменитости: театральный режиссёр Анатолий Васильев, а также продюсер и кинорежиссёр Андрей Сильвестров. Кинопоказы по областным городам организаторы планируют провести с 1 по 16 декабря. Все мероприятия будут бесплатными, напоминает ГТРК "Ивтелерадио".