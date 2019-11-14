Иностранные журналисты своими глазами увидят, как развивается Севастополь

Севастополь открыт для гостей со всего мира, заявил врио губернатора города Михаил Развожаев. Сегодня делегация иностранных журналистов, представляющих печатные и электронные издания Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Узбекистана, ЮАР, Индии, Вьетнама и Конго прибыла в Крым.

На встрече с журналистами врио губернатора признался, что влюбился в Севастополь и уверен: гости за время визита испытают те же чувства. Михаил Развожаев настроен расширять международное сотрудничество. Город готов принимать иностранные делегации и показывать, как он развивается. Кроме того, Развожаев рассказал о новых социальных проектах и средствах, которые выделяются. Он подчеркнул, что такого строительства социальной инфраструктуры не было с послевоенного времени. Например, уже готовится запуск аэроэкспресса в Севастополь из нового аэропорта Симферополя.

"Вести — Севастополь" отмечает, чуть позже гостям обязательно покажут достопримечательности города с посещением Херсонеса Таврического.