Израиль обстреляли 450 раз всего за двое суток

За минувшие 50 часов по Израилю выпустили около 450 ракет с территории сектора Газа, сообщил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства Йонатан Конрикус. Система ПВО "Железный купол" перехватила 90% боеприпасов, пишет агентство РИА Новости.

14 ноября израильские военные сообщили еще о 5 ракетах, запущенных с территории Газы.

5 rockets were JUST fired at Israel from Gaza. pic.twitter.com/y3XlPopq0j