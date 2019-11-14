"Ловим, ловим!": штурм ледяной горки дальневосточными автолюбителями попал на видео

В Хабаровском крае на побережье Татарского пролива образовался сильнейший гололед. Дальневосточные автолюбители устроили вынужденный штурм ледяной горки неподалеку от поселка городского типа Ванино.

Далеко не всем удалось без потерь проехать опасный участок — вдоль дороги на обочинах встали десятки легковушек. На видео, снятое очевидцем, попала одна из безуспешных попыток преодолеть горку.

И хотя кроссовер так и не забрался наверх, окружающие водители ликовали — его поймали и вручную скорректировали траекторию скользящего автомобиля таким образом, что он не смог повредить другую машину.