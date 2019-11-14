Крушение "Боинга" в Казани: у одного из пилотов были поддельные "права"

Завершилось расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, при котором погибли 50 человек, установлены причины трагедии, передает РИА Новости.

Как сообщалось, борт авиакомпании "Татарстан", следовавший из Москвы, потерпел крушение при посадке в международном аэропорту "Казань", жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.

По данным СКР, причиной авиакатастрофы стали ошибочные действия командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Следователи выяснили, что у Салихова не было достаточных навыков пилотирования, его допустили к пассажирским перевозкам на основании поддельных документов. В 2009 году занимавший должность заместителя генерального директора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерий Портнов направил фальсифицированные документы в отношении Салихова в Татарское межрегиональное управление Росавиации.

Следствие считает, что руководитель Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров по халатности не организовал в сентябре 2009 года проверку достоверности свидетельства Салихова.

Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова. Вместо этого неподготовленный пилот был направлен на получение статуса командира воздушного судна. С марта 2012 года Салихов осуществлял пассажирские авиаперевозки в качестве командира воздушного судна.

Как выяснилось в ходе многочисленных экспертных исследований, выполняя рейс Москва — Казань 17 ноября 2013 года Салихов при посадке вввел самолет в сложное пространственное положение, при этом Гуцул не принял управление на себя. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна. Уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи с их смертью.

Портнову и Фомину предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. Умарову — по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц".