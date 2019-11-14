Российская армия получит 6 новейших транспортников в 2020 году

Шесть новейших военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А планируют передать российским военным в 2020 году, заявил глава "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина" Юрий Грудинин. Также он рассказал, что сейчас идет развитие предприятия. После модернизации завод сможет собирать до 18 машин в год.

План на 2019 год – 5 самолетов. Три в войска уже отправили, один проходит испытания и один — в цеху окончательной сборки, пишет агентство РИА Новости.

Ил-76МД-90А – это глубокая модернизация военных транспортников Ил-76. Самолету обновили электронику: заменили аналоговые циферблаты и датчики на 8 широкоформатных ЖК-дисплеев, установили современный пилотажный комплекс "Купол-III-76М". Это и автопилот, и система предупреждения о столкновении с землей, и метеорадар

На борт новый Ил способен взять до 60 тонн. В этом случае топлива ему хватит на 4 тысячи километров. Если в самолет загрузят около 20 тонн, то он пролетит 8 тысяч километров.