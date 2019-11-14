Биатлонист Малышко победил в отборочной гонке к Кубку мира

В Тюмени завершился первый мужской отборочный спринт, результат которого будет учитываться при формировании сборной России на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU. Победителем гонки стал Дмитрий Малышко.

Он преодолел десять километров за 25 минут 20,3 секунды, не совершив ни одного промаха. Второе время показал Кирилл Стрельцов (+27,5 секунды, 1 промах). В тройке лучших также оказался Василий Томшин (+58,4 секунды, 1 промах).

Отметим, что в спринте не приняли участия Александр Логинов и Евгений Гараничев, которые без отбора попали в состав российской сборной на декабрьские этапы Кубка мира.