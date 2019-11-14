Стрельба в колледже: родители рассказали, как переписывались с напуганными детьми

В Благовещенске из-за стрельбы в колледже отменили развлекательные мероприятия . Сегодня утром, 14 ноября, в одном из корпусов учебного заведения произошла трагедия: студент пронес мимо охраны ружье, убил своего сверстника, ранил ещё троих, после чего застрелился.

Стрельба произошла в корпусе колледжа, но силовики оцепили целый квартал. 19-летний студент пронес ружье мимо охраны в колледж, который находится в центре Благовещенска, убил своего одногруппника и ранил еще троих молодых людей. По соцсетям тут же распространилось видео, как одному из парней, истекающему кровью, оказывают первую помощь прямо в аудитории, где все произошло. Вооруженный студент пытался нанести ранения и сотрудникам полиции, начавшим спасательную операцию.

"Полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием, он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС. Полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий. В это время полицейские обеспечили безопасный выход детей и преподавателей из колледжа", — сообщил сотрудник пресс-службы УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев.

Позже стало известно, что стрелявший совершил самоубийство. Некоторое время после трагедии студенты колледжа не выходили из аудиторий. А на улице дежурили их родители, которые переписывались с напуганными детьми.

Мама одной из студенток сообщила, что дочь написала ей, что в колледже стреляют, что убили мальчика и есть раненые.

- Что никого не выпускают, что ей страшно. Она мне пишет — отойти от главного входа.

"Говорит, у нас стреляют, и это не шутка. Потом пишет SMS, что любит нас. Вот они слышали, что где-то кто-то стреляет. И мы спрашиваем: вы где? А они говорят, что на первом этаже, окна выходят во двор", — рассказала мама другой студентки.

Студентов с огнестрельными ранениями увезла скорая. 20-летний участник трагических событий сейчас под присмотром врачей Благовещенской городской больницы, двое 17-летних — в детской областной. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Все прооперированы.

"Этим детям, возможно, предстоит в дальнейшем еще не один этап оперативного лечения, реконструктивного лечения. Возможен, некроз мягких тканей. Естественно, необходима будет и пластика", — проинформировал руководитель Центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Семьям будет оказана поддержка. Кроме того, областные власти разберутся, как такое могло произойти в образовательном учреждении. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Квартал, где находится учебное заведение, разблокировали для движения только после полудня.