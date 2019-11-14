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14 ноября 201912:45

VK Content Day 2019: новые инструменты для авторов и медиа

ВКонтакте представила на VK Content Day крупнейшие обновления для создателей контента. В ближайшее время Команда VK планирует запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами и дизлайки в комментариях, предоставить новые возможности для монетизации творчества и организации мероприятий, изменить подход к верификации страниц, открыть публикацию историй всем сообществам и многое другое.

Андрей Рогозов, СЕО ВКонтакте:

"Два года назад мы начали активно работать с создателями контента — и с тех пор стремительно развиваемся в этом направлении. Фундаментом для роста контентной платформы ВКонтакте станут новые возможности, которые мы представили на VK Content Day, и обновлённое приложение. Мы продолжим создавать для авторов и медиа нужные им инструменты, помогать находить аудиторию и зарабатывать, а пользователям — получать интересный тематический контент".

Статистика

  • На 42% за два года выросло время, проведённое пользователями в лентах новостей и рекомендаций.
  • Меньше чем за год (с ноября 2018 по октябрь 2019) создатели контента заработали больше 1,5 млрд рублей с помощью инструментов ВКонтакте для монетизации.
  • Ежегодно количество авторов и опубликованных историй увеличивается на 50%.
  • Каждый день в "Рекомендации" заходят 13 миллионов человек, которые просматривают материалы больше 2 миллиардов раз. Число подписок на создателей контента из этого раздела за год выросло на 75%.
  • В 2019 году количество комментариев выросло на 49% по сравнению с 2018 годом.

Главные предстоящие обновления

  • Тематические ленты и открытая редакция

ВКонтакте представила тематические ленты — это вкладки в «Рекомендациях», где собираются записи по конкретным темам: играм, IT, туризму, спорту, юмору, стилю и другим. Чтобы в разделе появлялось всё самое интересное, мы объединили усилия людей и алгоритмов.

Тематические ленты курируют участники открытой редакции. При этом у каждой темы свой состав экспертов. Чтобы стать одним из них и влиять на рекомендации, достаточно быть активным пользователем ВКонтакте и глубоко знать какую-то область.

Тематику публикаций определяют алгоритмы, но автор может указать её и самостоятельно при создании или редактировании записи. Эксперты голосуют за или против материалов по своей теме. Чем больше положительных откликов от участников редакции, тем выше алгоритмы поднимут публикацию в «Рекомендациях».

Если эксперт неактивен или на материалы, которые он поддержал, поступает много жалоб, участника могут исключить из редакции. О том, как стать одним из экспертов, можно будет прочесть в сообществе ВКонтакте с авторами, когда откроется набор.

Также в качестве эксперимента ВКонтакте представит собственное издание — "Фокус". Оно будет доступно в виде паблика и вкладки в разделе "Интересное" в новой версии мобильного приложения VK.

  • Увеличение жизни качественных записей

ВКонтакте пересмотрит один из принципов умной ленты — в первую очередь предлагать свежие публикации. Ведь по-настоящему качественный контент остаётся интересным и спустя время. Поэтому, если материалы высоко оценит "ядро аудитории", они будут показываться в лентах новостей и рекомендаций наравне с недавно созданными записями — и смогут собирать охваты гораздо дольше.

  • Дизлайки в комментариях

Подписчики смогут выразить своё несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк.

  • Новый способ монетизации — VK Donut

С помощью VK Donut подписчики смогут финансово поддерживать любимых авторов и интересные медиапроекты. Ежемесячная подписка оформляется прямо ВКонтакте.

В благодарность авторы могут предоставлять пользователям с платной подпиской на сообщество эксклюзивные возможности. Например, открывать им ранний доступ к записям и статьям, проводить розыгрыши призов, встречи или камерные концерты, публиковать специальные материалы. Представители бизнеса могут делать закрытые распродажи и акции, а также организовать программу лояльности именно для клиентов с подпиской.

Бонусы для поклонников и минимальный размер доната администраторы сообществ настраивают самостоятельно. Получать деньги можно на счёт VK Pay и на банковские карты. На старте комиссия будет самой низкой на рынке — 5%, однако в будущем она может быть пересмотрена.

  • Верификация 2.0

ВКонтакте изменит подход к верификации. Раньше галочка была символом особой популярности — небольшие заведения или локально известные артисты не могли её получить. Теперь отметка верификации станет только подтверждением, что страница официальная: её ведут настоящие представители, а не фанаты или злоумышленники. Так станет проще найти сообщество любимой уютной кофейни или подписаться на многообещающего, но пока начинающего музыканта.

Пройти верификацию можно будет прямо в настройках профиля или сообщества — достаточно подтвердить известность на локальном уровне и закрепить связь со страницей с помощью документов.

  • Обновление приглашений на мероприятия

Чтобы пользователи получали приглашения именно на мероприятия, которые им интересны, ВКонтакте начнёт выдавать их сообществам частями. Организатор сможет рассылать небольшое количество приглашений и получит следующую партию, только если получатели будут реагировать позитивно: принимать их, переходить в сообщество, не жаловаться на спам. Так порядочные администраторы ничего не потеряют, а благодаря более точным рекомендациям аудитория будет относиться к приглашениям с большим доверием.

  • Истории для всех сообществ и создание интерактивных стикеров в мини-приложениях

Уже в этом году все сообщества смогут публиковать истории. Однако они будут сгруппированы — так подписчики не потеряются в обилии контента. Интересные страницы пользователь сможет перенести в основной блок, а два сообщества, где подписчик наиболее активен, закрепятся автоматически.

Группироваться будут и одинаковые истории, созданные в сервисах VK Mini Apps. Кроме того, с помощью сервисов можно будет создавать новые интерактивные стикеры и прикреплять их к историям. Если пользователь нажмёт на такой стикер, то сможет, не отрываясь от истории, записаться на приём к врачу, вступить в беседу, оставить комментарий или купить товар.

На VK Content Day от Команды ВКонтакте выступали: Андрей Рогозов, Вадим Дорохов, Андрей Якушев, Александр Круглов, Мария Жавадова, Дмитрий Лушников, Вячеслав Прохоров. Также в обсуждениях поучаствовали: Екатерина Якушева, Константин Сидорков (ВКонтакте), блогер и музыкант DAVA, основатель студии «Либо/Либо» Лика Кремер, руководитель отдела digital-дистрибуции в сообществе «Образовач» и издании «N+1» Зухра Кабардукова, автор сообщества Art of Consequences Артём Арутюнов и другие спикеры.

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