Управляющего директора оборонного предприятия отправили под стражу

Управляющий директор "НИИ электронных приборов" Амира Алямова отправили под стражу на 2 месяца. Соответствующее решение вынес Новосибирский гарнизонный суд, сообщает агентство "Интерфакс". Топ-менеджера оборонного предприятия подозревают в коррупции. В самом НИИ прошли обыски.

По данным из открытых источников, "Научно-исследовательский институт электронных приборов" занимается разработкой и производством систем наведения для зенитных ракетных комплексов, среди которых С-300, "Стрела-10М", "Тор" и "Кинжал", а также приборов для ОТРК "Искандер-М" и "Точка-У", РСЗО "Смерч".

Амир Алямов закончил Новосибирский институт железнодорожного транспорта. Работал на заводе химконцентратов, возглавлял отдел в комитете по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска, а в 2002 году пришел в НИИЭП, где прошел путь от главного специалиста по перспективному планированию до генерального директора.