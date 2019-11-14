С калужанок "сняли порчу" почти за полтора миллиона рублей

Крупной суммы денег лишились доверчивые жительницы Калуги, пытаясь решить свои семейные проблемы. Так называемое "снятие порчи" обошлось им почти в полтора миллиона рублей. Об этом сообщает ГТРК "Калуга".

Как выяснилось, мошенница, жительница ближнего зарубежья, пообещала избавить женщин от всевозможных житейских проблем. Во время общения в машине потерпевшей она умудрилась украсть украшения, а также подменить деньги фальшивками. В результате калужанка лишилась почти 300 тысяч рублей. Вторая жертва более серьезно поплатилась за свою доверчивость. Узнав, что ей угрожает наведенная кем-то порча, калужанка отдала обманщице более 1 миллиона рублей. Только поняв, что произошло, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

После задержания оказалось, что похищенные украшения мошенница уже распродала. А на денежные средства купила себе продукты и решила проблемы своих долговых обязательств. По сообщению пресс-службы областного УМВД, обвинительное заключение уже утверждено, суд готовится рассмотреть уголовное дело по существу.