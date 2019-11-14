Головин снова тренируется по индивидуальной программе

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на сборах в Сочи перед вылетом в Санкт-Петербург. Полузащитник национальной команды Александр Головин, ранее вернувшийся в общую группу, вновь занимался по индивидуальной программе.

Место футболиста "Монако" в общей группе занял защитник Федор Кудряшов, тренировавшийся 13 ноября отдельно от команды. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, что сборная России 16 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с бельгийцами в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.