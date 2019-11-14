Битва за "КамАЗ": должник защищал грузовик и врезал приставу топором по спине

Суд по ходатайству следствия арестовал должника, поколотившего пристава во Владивостоке — 58-летний мужчина защищал от ареста "КамАЗ", заложенный в банке.

Инцидент произошел в сентябре возле дома на улице Снеговая. Когда судебный пристав пришел за грузовиком, нарушитель оказал активное сопротивление: угрожал топором и ударил его обухом по спине должностного лица, повредил машины и скрылся на своем "КамАЗе".

Вскоре должника задержали и возбудили уголовное дело "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья". Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.