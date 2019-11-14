Криминала не обнаружено: странной смертью в "Артеке" занялась спецкомиссия

Следователи не обнаружили криминального подтекста в смерти 15-летней девочки в лагере "Артек" в Крыму.

"Криминальный подтекст в смерти девочки отсутствует", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Школьница из Махачкалы приехала на отдых 10 ноября. 12 ноября она легла спать, а утром ее обнаружили без признаков жизни.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.

В пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана сообщили, что перед отъездом в лагерь девочка была здорова, хронических заболеваний у нее тоже не было.

"У нее имелись все необходимые документы, в том числе медицинские, подтверждающие, что у нее не было каких-то хронических заболеваний, и она была здорова", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время выяснение всех обстоятельств трагедии продолжается. Минпросвещения РФ также создало комиссию по расследованию смерти школьницы.

На работу самого "Артека" инцидент не повлиял.

"Центр работает, недавно началась новая смена, изменений в работе смен в связи с ЧП нет", — сообщили в пресс-службе лагеря.