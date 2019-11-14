В бутурлиновском многоэтажном доме грянул взрыв

В Бутурлиновке, расположенной в Воронежской области, в новенькой семиэтажке грянул взрыв. Обошлось без жертв и пострадавших, поскольку дом не был заселен.

Инцидент произошел в новостройке на улице Студенческой. Были выбиты стекла на нескольких этажах и у припаркованных рядом машин, деформирована дверь лифта.

Сообщается, что дом проектировался с рассчетом на индивидуальное отопление. По неофициальным данным, причиной мог оказаться газ, использующийся при монтаже натяжных потолков.

"Версии есть, они разные. Но пока мы их не раскрываем. Могу сказать, что угрозы того, что это повторится, нет", — прокомментировал изданию "Вести Воронеж" главный специалист по делам ГО и ЧС в Бутурлиновском районе Сергей Цыбулин.