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14 ноября 201915:25 Дмитрий Мароко

Миссия МВФ вернулась на Украину. На что готов пойти Киев ради нового кредита

Миссия МВФ вернулась на Украину. На что готов пойти Киев ради нового кредита

Миссия МВФ вернулась на Украину. Речь на переговорах пойдет о предоставлении нового кредита на 5 миллиардов долларов. Чтобы получить эти деньги, Киеву придется выполнить ряд жестких условий. Украина уже готовится распродавать землю. Закон об открытии земельного рынка накануне одобрила в первом чтении Верховная рада.

Ласково просимо, дорогие кредиторы. Миссия МВФ вернулась на Украину для обсуждения новой программы финансирования. Переговоры обещают быть непростыми. В сентябре Международный валютный фонд уже отказал Киеву в выделении средств.

Между тем деньги очень нужны. Украинское правительство и Нацбанк рассчитывают получить их до конца года. Ведь главная проблема сейчас — пик выплат по предыдущим долгам. На конец 2019 и 2020 плановые валютные выплаты с процентами составят 17 миллиардов долларов. В сентябре Украина уже рассчиталась с фондом по предыдущей программе, перечислив в общей сложности 156 миллионов долларов. С 2018 года действует временная, по которой стране может быть предоставлено 3 миллиарда 900 миллионов долларов в течение 14 месяцев. Киев очень надеется заменить ее новым соглашением на 5 миллиардов.

"Кредит дадут. Вопрос лишь в том, сколько дадут. Как правило, Украина всегда просит больше. Мы помним 2014 год, когда МВФ обещал порядка 17 миллиардов долларов. Выдали разными частями порядка 7 миллиардов за весь промежуток 2014-2019 года. Я думаю, это будет около 5 миллиардов. Они будут разбиты на несколько траншей, соответственно, 2020 и 2021 год. Где-то по полтора миллиарда, может, чуть больше будут выделять Украине", — сказал эксперт Евразийского центра экономических исследований Александр Александровский.

Кредиторы ставят Украине непростые условия. Под их давлением правительству приходится идти на ряд болезненных и непопулярных экономических реформ. В частности — снятие моратория на куплю-продажу земли, который действует в стране уже 18 лет. Согласно опросам, более 60ти процентов украинцев выступают против такого решения.

Тем не менее, накануне Верховная рада в первом чтении поддержала проект закона о создании рынка земли. Голосование состоялось, несмотря на оппозицию партий "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — За жизнь".

"Финансовые группировки, люди с возможностями и деньгами смогут скупить землю, скупить ее на первичном рынке, если этот закон будет принят, а потом ее перепродавать даже не занимаясь вопросами того, чтобы эта земля участвовала как производственная единица, как основной производитель с/х отрасли", — заявил Виктор Медведчук — председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины.

Рынок земли Украины — лакомый кусок и фактически последний актив, на котором государство может заработать. Это более 60-ти миллионов гектаров, из которых под мораторием находятся около 40. Около 30 — в частной собственности, почти 10 с половиной — в государственной. Это официальные данные кадастра, куда украинские власти по старой памяти включают и земли Крыма. Кстати интересно, собираются ли они выставлять их на продажу — и главное, каким образом?

С 1 октября следующего года земельный рынок должен открыться для граждан Украины. А начиная с 2024 года и для иностранцев. Предполагается, что один гектар будет стоить от полутора до двух тысяч долларов. Противники закона справедливо опасаются, что зарубежные инвесторы просто раскупят страну по частям. Очевидно, что смогут предложить больше денег, чем сами украинские фермеры. Правительство уже заявило, что готово раздавать по 200 тысяч гектаров в одни руки. А значит, что теоретически всего 200 человек могут завладеть всем земельным рынком страны.

От продажи земли правительство Украины планирует получить миллиард долларов в будущем году. Кроме того принятие закона позволяет надеяться на пятимиллиардный кредит от МВФ. Вот собственно ради чего все и затевается.

Стоит ли оно того — большой вопрос. В недавнем интервью New York Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский выступил с идеей, что вместо кредитов Международного валютного фонда, Киев мог бы одолжить денег у России. Например, 100 миллиардов долларов.

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